Ten telefon może przetrwać wybuch. Internauta pokazał najbardziej pancerną obudowę świata

Jak informuje Atexxo, zgodność z przepisami ATEX / EX uzyskiwana jest poprzez modyfikację obudowy "z bezpiecznym obwodem elektrycznym", dzięki czemu smartfony nadają się do bezpiecznego użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie cechy oryginalnego produktu zostają zachowane, a iPhone EX - jak Atexxo nazywa gotowy produkt - może być ładowany przewodowo lub bezprzewodowo poza obszarem pracy z niebezpiecznymi materiałami. Głównym materiałem wykorzystanym przy produkcji jest aluminium, a "wszystkie modyfikacje są testowane w atmosferze wybuchowej w aparaturze do testów iskrowych obwodów iskroodpornych".