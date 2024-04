Chciał sprzedać iPhone'a, ale dostał dziwną ofertę. Zaoferowali 7 razy więcej

Jeden z użytkowników serwisu wytknął dinonuggetenjoyer, że powinien on był usunąć baterię dla własnego bezpieczeństwa. Internauta przyznał się do błędu i powiedział, że zorientował się, że powinien był to zrobić "w momencie gdy bateria zaczęła świszczeć". Wtedy to wyrzucił baterię na parking.