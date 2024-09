Lepiej wstrzymaj się zakupem iPhone’a 16.  iPhone 17 będzie znacznie lepszy

Obecnie wszystkie iPhone’y 16 mają do dyspozycji 12-megapikselowy aparat do selfie. Niepotwierdzone informacje sugerują, że w przyszłym roku cała seria iPhone 17 otrzyma 24-megapikselowy moduł do selfie. Matryca o większej rozdzielczości to jedno, ale i sam obiektyw w przednim aparacie ma zostać poprawiony. Możemy więć oczekiwać, że przyszłoroczne iPhone’y będą wykonywały jeszcze lepsze zdjęcia selfie.