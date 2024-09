Cenne surowce nie są odzyskiwane. Producenci mogą to zmienić

Przepisy są jasne. Każdy, kto zajmuje się dystrybucją lub sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (mogą to być np. komputery, lodówki, telefony komórkowe) musi zadbać o to, by urządzenia były właściwe utylizowane i przetwarzane. W myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) producenci muszą pokrywać koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów powstałych z ich produktów. To odpowiedzialność finansowa.