Rozszerzona odpowiedzialność producenta - na czym polega ten system i jak powinien działać?

ROP według unijnych standardów jest zachętą, żeby produkować na bazie ekoprojektowania tak, aby recykling był możliwie łatwy do przeprowadzenia i przede wszystkim skuteczny. Wdrożenie w życie nowego programu pozwoliłoby doprowadzić do zwiększenia wykorzystywania surowców wtórnych i zmusiłoby producentów do wzięcia większej odpowiedzialności za generowane odpady. W interesie wytwórców byłoby, aby jednorazowych czy niepotrzebnych rzeczy, które od razu trafiłyby do kosza, było jak najmniej.