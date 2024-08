Mówią, że masz zapomnieć o ładowarce w smartfonie. I o nudnym wyglądzie też

Czy będzie to zatem najwydajniejszy smartfon za 1500 zł? Niekoniecznie, wystarczy spojrzeć na Poco X6 Pro, który ma wydajniejszy procesor Dimensity 8300 Ultra. Tyle że Pova 6 Pro został wyposażony w dużo większy akumulator 6000 mAh ze wsparciem ładowania o mocy 70 W (0-50 proc. w 20 minut, do pełna w 50 minut). Moc obliczeniowa jest ważna, ale jest nic niewarta, gdy telefon padnie w środku intensywnej rozgrywki. To nie tak, że 5000 mAh to mało, ale bateria 6000 mAh to dodatkowy czas pracy.