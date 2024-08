Ludzie nie wierzą, że to elektryk. Recenzja roweru Sharp BK-RS08-ES Milano z paskiem węglowym

Rozwiązanie ma jednak swoje wady. Jako konstrukcja nierozpinana, pasek wymaga otwieranej ramy do jego nałożenia. Napędy paskowe są droższe od standardowych, do tego nie współgrają z klasycznymi kasetami oraz przerzutkami. Jest też oczywiście kwestia ceny - węglowe paski napędowe są droższe od łańcuchów, kosztując po 300 - 400 zł za markowy (ale nie topowy) egzemplarz. Ten zamontowany w Milano to Gates CDN Carbon Belt, mający wystarczyć na 30 000 km jazdy. CDN to seria do jazdy miejskiej oraz rekreacyjnej, co pokrywa się z charakterem samego roweru (o czym później).