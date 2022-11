Bagażnik rowerowy na hak od A do Z - poradnik dla każdego

Możliwość pełnego złożenia. Dla mnie absolutna fukcja-zabójca. Thule EasyFold XT składa się w pół, zamieniając się w coś na kształt walizki z uchwytem. Do tego na kółkach! Dzięki takiemu rozwiązaniu EasyFolda można bardo łatwo przemieszczać, co jest szczególnie praktyczne, bo bagażniki na hak nie należą do lekkich. Taki złożony bagażnik bez problemu włożymy też do bagażnika. Świetnie sprawdza się to na dłuższych wyjazdach. Zamiast jeździć wszędzie z bagażnikiem i denerwować się głośnym czujnikiem podczas cofania, wystarczyło go złożyć i wrzucić na tylne siedzenie.