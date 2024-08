PocketBook InkPad Eo - czytnik w cenie wakacji. Pytanie, czy warto?

I wtedy mnie olśniło. Z jakiegoś powodu producent ustawia domyślnie częstotliwość odświeżania na niską wartość. Zwiększenie jej eliminuje problem z wolnym przechodzeniem pomiędzy stronami. Nie potrafię zrozumieć, po co robić naprawdę fajne urządzenie, a następnie samemu je ograniczać, co powoduje, że pierwszy kontakt nie jest przyjemny. Chwila spędzona w ustawieniach sprawiła, że czytnik przeszedł ogromną metamorfozę. Strony wręcz zaczęły zmieniać się błyskawicznie, poprawiły się doznania towarzyszące urządzeniu. Sugerowałbym, żeby na przyszłość dać użytkownikom wysoką częstotliwość odświeżania domyślnie, a opcję zmniejszenia zostawić dla masochistów. Jeżeli zdecydujecie się kupić ten czytnik to od razu idźcie do ustawień i poprawcie swój komfort korzystania z urządzenia. Zwłaszcza że zmiana nie wpływa zbytnio na czas pracy PocketBooka. A jak włączycie tryb Ekstremalny, to poczujecie się jakbyście prowadzili Ferrari.