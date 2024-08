Po co mi dwa odkurzacze w domu? Bo dziś jeden to za mało

Testowane urządzenie to robot odkurzająco-mopujący, a obie te czynności może wykonywać naraz. Po wyjęciu go z pudełka wystarczy ścisnąć zaczep, pociągnąć go do siebie i wyjąć plastikowy element umieszczony w obudowie, by zastąpić go modułem z pojemnikiem na wodę (220 ml pojemności), do którego przymocowano mopa.