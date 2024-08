Motorola wbija z nowymi smartfonami. Trudno przejść obojętnie

Do tego telefon jest też wytrzymały, co potwierdza standard MIL-STD 810H, ma głośniki stereo i działa na Androidzie 14 i co bardzo ważne - Motorola Edge 50 Neo otrzyma aż 5 wersji Androida (do Androida 19)! Ten aspekt ulepszono, ale 68-watowy zasilacz niestety trzeba dokupić osobno. Etui ochronne jest w zestawie. Smartfon trafi do sprzedaży już jutro - 30 sierpnia i na start do urządzenia producent dodaje słuchawki moto buds o wartości 299 zł - po zakupie trzeba będzie się zarejestrować, aby skorzystać z oferty.