Masz komputer Mac? Zainstaluj te 21 aplikacji na start, podziękujesz mi później

W przeciwieństwie do klasycznych edytorów tekstu typu WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get; po naszemu Dostajesz To, Co Widzisz) formatowanie tekstu z użyciem Markdown odbywa się poprzez wprowadzanie na klawiaturze konkretnych znaków. Dwie gwiazdki przed i po frazie dadzą pogrubienie, dwie kratki zmienią zdanie w nagłówek H2, myślnik zaczyna listę wypunktowaną itp.