Twórcy Kingdom Come Deliverance 2 biorą mnie na miasto, pokazując realizm ich gry

To były wyjątkowe okoliczności, bo i sama gra jest wyjątkowa. Pojechałem do Czech, by przedpremierowo ograć Kingdom Come Deliverance 2, a to, co zobaczyłem, przerosło moje oczekiwania. Szykuje się pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników RPG ze szczyptą (albo i siedmioma) realizmu.