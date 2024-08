Telefon, laptop i tablet. Honor zapowiada wielką premierę

Honor Magic V3 to czwarta generacja składanego telefonu firmy, która zaskakuje nie tylko ultracienkim projektem, ale również wytrzymałością i mocą. Magic V3 jest testowany, aby wytrzymać 500 tys. zgięć, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do poprzednika, Magic V2. Co więcej, jego smukła konstrukcja mierzy zaledwie 9,2 milimetry grubości po złożeniu, co czyni go jednym z najcieńszych telefonów składanych na rynku.