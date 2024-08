Gwiazdy Hollywood mają nowy sposób na wielomilionową emeryturę. Sojusz z Metą

Tak przynajmniej wynika z dwóch reportaży, jakie niezależnie od siebie i równolegle pojawiły się na Bloombergu i The New York Times. Wynika z nich, że Meta (właściciel Instagrama, WhatsAppa i Facebooka) prowadzi intensywne działania na rzecz pozyskania praw do głosów znanych osób z Hollywood. Firma przy tym ma być ponoć bardzo hojna, co wedle tych publikacji przekonało część aktorów. Podobno współpracą zainteresowani są, między innymi, Awkwafina, Judi Dench i Keegan-Michael Key. Meta miała też pozyskać już wcześniej prawa do głosów Snoop Dogga, Paris Hilton, Dwayne’a Wade’a i Kendall Jenner.