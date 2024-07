Samsung rzuca worek gratisów. Kupujesz tani telefon i dostajesz kapitalne słuchawki

Jest to kwota, w której można kupić nawet 65-calowe telewizory OLED o podwyższonej częstotliwości odświeżania rzędu 120 Hz, natomiast taka jest cena dopłaty do rozdzielczości 8K. Kupując ten model (lub inny wymieniony w regulaminie) do 18 lipca, rejestrując zakup do 17 października 2024 r., można odebrać projektor The Freestyle 2. generacji Samsunga o wartości niemal 3 tys. zł za darmo.