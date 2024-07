Czego można spodziewać się po nadchodzącym Amazon Prime Day? Nasze przewidywania

To, co łączy wszystkie Prime Day to rekordowa sprzedaż produktów własnych Amazon - czytnika e-booków Kindle, głośnika Echo Dot czy Fire TV Stick. Gigant nie podaje konkretnych liczb, jednak ze względu na oferowane w czasie Prime Day promocje, począwszy od 2015 r., wydarzenie co roku jest dniem o największej liczbie sprzedanych urządzeń sygnowanych logiem Amazon.