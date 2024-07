No i takie ceny smartfonów mi się podobają. Play wjeżdża z mocną promocją

Takie ceny można uzyskać, jeśli przeniesie się nasz numer do Play, wybierając abonament komórkowy w pakiecie L za 90 zł/mies. po rabatach z umową na 24 mies. lub z ofertę Homebox, której koszt to 105 zł/mies. na identycznych warunkach. Pakiet L daje dostęp do nielimitowanego internetu przez 12 mies., potem jest to 300 GB/mies., z kolei w Homebox otrzymujemy nielimitowany dostęp przez całą umowę oraz dodatkową kartę SIM z 300 GB internetu.