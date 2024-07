Zniknął sprzęt, który może sparaliżować polską kolej. Sprawę bada ABW

- Wygląda mi to tak, jakby ktoś działał na zlecenie służb specjalnych, ale zrobił to kompletnie na chama. Raczej obstawiałbym Białorusinów. Kolej to jest dla nich w tej chwili priorytetowa sprawa. A monitorowanie ruchów kolei, możliwość zakłóceń w ruchu, w momencie, gdy ciężki sprzęt na wojnę w Ukrainie transportowany jest naszymi torami, to są kluczowe rzeczy - uważa gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.