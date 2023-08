PKP PLK reaguje na radio-stop. Wyda miliony, żeby nie dało zatrzymywać się pociągów

PKP PLK zamierza "znacząco przyspieszyć" wymianę radioodbiorników kolejowych z analogowych na cyfrowe nie czekając na GSM-R – potwierdziła spółka. Jak zaznaczył w komunikacie prezes Ireneusz Merchel wymiana miała być przeprowadzona "w sposób ewolucyjny, równolegle do instalowania na sieci kolejowej systemu GSM-R".



Wprawdzie proces nie musi odbywać się jednocześnie, ale uznano, że ze względu na duże koszty nie trzeba się spieszyć. Dopiero ostatnie zdarzenia doprowadziły do tego, że dojdzie do szybszej wymiany, aby "móc wyeliminować przypadki nieuprawnionego użycia sygnału radio-stop".