Nowy przepis na paliwo - puszki po napojach gazowanych, woda morska i kofeina

Inżynierowie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) odkryli, że gdy aluminium z puszek po napojach gazowanych zostaje zmieszane z wodą morską, roztwór zaczyna bulgotać i naturalnie wytwarza wodór - gaz, który może być następnie używany do zasilania silnika lub ogniwa paliwowego bez generowania emisji dwutlenku węgla. Co więcej, tę prostą reakcję można przyspieszyć, dodając znany i lubiany środek pobudzający: kofeinę.