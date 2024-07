Oto najdokładniejszy zegar w historii. Przesuwa granice poznania

Ogólna teoria względności to teoria Alberta Einsteina, która opisuje, w jaki sposób grawitacja jest powodowana przez zakrzywienie przestrzeni i czasu, deformację samej czasoprzestrzeni. Jednym z kluczowych przewidywań ogólnej teorii względności jest to, że sam czas może być kształtowany wpływem grawitacji, co oznacza, że im silniejsze jest pole grawitacyjne, tym wolniej płynie czas.