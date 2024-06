Czas jest złudzeniem. Jest efektem ubocznym

Splątanie kwantowe ma ogromne znaczenie dla nowoczesnych technologii, takich jak komputery kwantowe i kwantowa kryptografia. W komputerach kwantowych splątane cząstki mogą być używane do przeprowadzania obliczeń na wielu stanach jednocześnie, co daje im potencjalną zdolność do rozwiązywania problemów, które są praktycznie niemożliwe do rozwiązania dla klasycznych komputerów. Z kolei w kwantowej kryptografii splątanie jest wykorzystywane do tworzenia niezwykle bezpiecznych połączeń, gdzie każda próba podsłuchu natychmiastowo zmienia stan systemu, alarmując o próbie włamania.