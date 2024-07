Szkoła znalazła sposób, żeby odciągnąć dzieci od smartfonów. To lepsze niż zakaz

Jak informował w lutym The Indepedent, w minionym roku szkolnym w Eton College smartfony były całkowicie zakazane wśród uczniów poniżej 14 roku życia (10 klasy), ponieważ "uczniowie nie są wystarczająco dojrzali, by obcować z nową technologią". Począwszy od 10 klasy mogą oni korzystać ze smartfonów, lecz muszą poddać się trzem dniom "detoksu" w tygodniu, natomiast w 11 klasie wymagany czas detoksu to jeden dzień w tygodniu.