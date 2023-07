Zakaz telefonów w szkołach. Zwolennicy mają wsparcie bardzo mocnego sojusznika

W swoim raporcie Unesco powołuje się na dowody potwierdzające, że korzystanie z telefonów przez uczniów w szkołach wiąże się ze słabszymi wynikami w nauce. Smartfony rozpraszają, przez co młodym trudniej skupić się na tym, co chcą im przekazać nauczyciele. Na dodatek zbyt długie przesiadywanie przed ekranem odbija się na emocjach uczniów, narażając ich na kontakt z niewłaściwymi treściami – podkreślono w raporcie Global Education Monitor. Wniosek: odsunięcie mobilnej technologii od szkół to nie taki głupi pomysł.



- Rewolucja cyfrowa ma olbrzymi potencjał, ale trzeba zwrócić uwagę na to, jak wpływa na edukację - stwierdziła Audrey Azoulay, dyrektor generalna Unesco, cytowana przez "The Guardian".