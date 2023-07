Miałam 12 lat, gdy dostałam pierwszego smartfona. Dziś mam 24 i opowiem, czego mnie to nauczyło

Szkoła i rzeczy poza nią to dwa światy. Pierwszy to świat wytężonej pracy umysłowej, uczenia się jak działa świat (czy to z książek, czy z interakcji z innymi osobami) i ogólnego spełniania uczniowskich obowiązków. Drugi świat to świat pozaszkolnych obowiązków, ale i przyjemności i spotkań. Z perspektywy osoby dorosłej uważam, że chodzenie do szkoły ze smartfonem było dla mnie (jako dziecka) niezbyt dobre, bo smartfon stanowił pomost pomiędzy dwoma tymi światami. W szkole odczytywałam SMSy dotyczące tego co mnie czeka w domu, w domu Galeria telefonu witała mnie zdjęciami notatek z lekcji. Prawdą jest, że tak czy tak te dwa światy się zazębiały, ale smartfon wrzucił to na dość niezdrowy poziom, gdzie jedno urządzenie kojarzyło mi się z obowiązkami, ale i wolnym czasem.