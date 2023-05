Oto Garmin Fenix 7 Pro i Epix Pro. Możesz już zapomnieć o ładowarce

Dla Fenixa 7X pro - do 37 dni z ładowaniem solarnym i 28 dni bez niego. Dla Epixa Pro w wersji 51 mm - do 31 dni z wyłączonym trybem always on i do 11 dni z włączonym. A więc w tym drugim przypadku mamy do czynienia z całkiem sporą poprawą, o ile... zdecydujemy się na większa kopertę. Dla wersji środkowej (47 mm) parametry czasu pracy na jednym ładowaniu są takie same, jak poprzednim razem - czyli 6 lub 16 dni.