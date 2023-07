ChatGPT zaliczył pierwszy spadek. Czy tak wygląda koniec boomu?

ChatGPT to fenomen nie tylko ze względu na fakt, że to dzięki niepozornemu chatbotowi sztuczna inteligencja jest od miesięcy odmieniana przez wszystkie przypadki na stronach głównych serwisów internetowych, ale i na fakt, że dokonał on czegoś, czego nie zdołała żadna inna aplikacja, serwis czy usługa. Na początku lutego, w zaledwie dwa miesiące od premiery chatbota, ChatGPT doczekał się 100 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. TikTok ten sam wynik osiągnął w 9 miesięcy, Facebook w cztery i pół roku, Instagram w dwa i pół roku, a Twitter... w pięć lat.



Wiele tytułów prasowych nazywało ChatGPT najszybciej rozwijającą się usługą na świecie. Jednak wszystko, co dobre, w końcu się kończy. Ostatni raport SimilarWeb, firmy zajmującej się analityką danych stron internetowych - która pięć miesięcy temu informowała o przebiciu magicznej bariery 100 mln użytkowników - pokazuje, że ChatGPT zaczął tracić ruch.