Fortnite wraca na iPhone'a. Co ciekawe - na razie tylko w Polsce i Europie

Sytuacja zmieniła się, gdy weszła w życie nowa ustawa Unii Europejskiej - Digital Markets Act (DMA), która ma na celu zapewnienie większej konkurencji i sprawiedliwości na rynku cyfrowym. Dzięki DMA firmy takie jak Apple muszą pozwolić na korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami, co otwiera drzwi dla Epic Games Store na urządzeniach iPhone i iPad w krajach UE. To wielki krok naprzód dla Epic Games, które od dawna dąży do tego, by móc konkurować na równych warunkach z gigantem z Cupertino.