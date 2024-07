Apple podjął dwie dobre decyzje dla graczy. Ucieszą się posiadacze tańszych Maków

Sytuacja, w której pliki instalacyjne gry (nie sama gra!) zajmują około 70 GB, ale na Maku musi być ponad 140 GB wolnej przestrzeni to nie tylko absurd i poważna wada systemowa. To także bolesny cios we własnych klientów, kupujących najtańsze wariacje MacBookow, a więc z żenująco wąskim gardłem SSD 256 GB. Wygospodarowanie ponad 140 GB na takim sprzęcie to niemal mission impossible.