Uber zagraci jeszcze bardziej aplikację. Nie zgadniesz co się w niej pojawi

Aplikacje przewozowe dawno już wyszły poza ramy prostego zamawiania taksówek. Obecnie Uber umożliwia sprawdzenie dostępności elektrycznych hulajnóg firmy, zamówienie dostawy paczki w obrębie miasta, a nawet zakup jedzenia, wszak część funkcji Uber Eats została wdrożona do głównej aplikacji. Ale to nie koniec - Uber planuje dodać do niej gry. I tu pojawia się pytanie: czy to dobry pomysł?