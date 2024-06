- Jesteśmy blisko nieśmiertelności - mówi Ray Kurzweil. Warto go słuchać, bo nieraz przewidział przyszłość

Współczesne badania nad transferem umysłu koncentrują się na zrozumieniu złożoności ludzkiego mózgu i możliwościach symulacji jego działania. Naukowcy, tacy jak Henry Markram z Blue Brain Project, szacują, że ilość informacji potrzebnych do odtworzenia funkcjonalności ludzkiego mózgu w pamięci komputera wynosi 500 petabajtów, a moc obliczeniowa potrzebna do symulowania go w czasie rzeczywistym wynosi 1 EFLOPS. Choć obecne technologie nie są jeszcze na tyle zaawansowane, aby umożliwić pełny transfer umysłu, postęp w neuroinformatyce i rozwój mocy obliczeniowej komputerów napawają optymizmem co do przyszłych możliwości.