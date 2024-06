Ściany zamienili w akumulatory. Wykorzystali do tego materiały, które towarzyszą ludzkości od dawna

Na razie betonowy superkondensator może przechowywać nieco poniżej 300 watogodzin na metr sześcienny – co wystarcza do zasilania 10-watowej żarówki LED przez 30 godzin. Moc wyjściowa może wydawać się niska w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami, ale fundament z 30–40 metrów sześciennych betonu może wystarczyć do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania energetycznego domu