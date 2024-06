W Plusie możesz zgarnąć najlepszego Samsunga za darmo. Wystarczy kilka zdań

Konkurs potrwa jeszcze przez następne dwa tygodnie do 3 lipca (środa). Do tego czasu można się zgłaszać, natomiast wyniki mają być opublikowane do 12 lipca. Dwa tygodnie na zgłoszenia to naprawdę sporo czasu, natomiast 460 znaków to bardzo ograniczone pole do popisu. Trzeba się pochwalić kreatywnością przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Pozostawiam was z konkursem. Regulamin akcji dostępny jest pod tym linkiem.