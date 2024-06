Kapitalna promocja na smartfony Samsunga. W takich cenach nic tylko brać

Zasady są takie same jak w przypadku bardziej zaawansowanego modelu. Szczerze powiedziawszy to Samsung Galaxy S24+ jest w moim odczuciu najbardziej niedocenionym modelem z całej serii, ponieważ łączy zalety S24 oraz S24 Ultra – z jednej strony zapewnia duży ekran, pojemną baterię z szybkim ładowaniem 45 W, z drugiej ma bardziej podstawowy zestaw aparatów oraz kosztuje dużo mniej. Gdybym miał obecnie kupować sztandarowy smartfon za ok. 4000 zł, to najpewniej wybrałbym S24+ 12/256 GB. W kwocie 3900 zł to naprawdę godna polecania propozycja.