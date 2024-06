Będzie tani Samsung Galaxy S24 FE. Czy warto na niego poczekać?

Seria Galaxy S FE jest skierowana do użytkowników, którzy szukają telefonu z najnowszymi technologiami, ale w bardziej dostępnej cenie w porównaniu do modeli pokazowych. Samsung regularnie aktualizuje tę linię, wprowadzając nowe modele, które mają odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania fanów marki. Choć ta nie zawsze była udana, a i w tym roku może okazać się nie aż tak fajna, jak by niektórzy wspomniani fani sobie życzyli.