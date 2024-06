Ta aplikacja bankowa dla dzieci to strzał w dziesiątkę. Tyle osób już skorzystało

Jeśli to zrobimy, to jeszcze tego samego dnia trzeba będzie zapisać dziecko do promocji i następnie pomóc zalogować się do aplikacji mobilnej najmłodszemu do końca lipca. Jednocześnie pociecha będzie musiała wykonać co najmniej trzy płatności BLIKIEM lub kartą Mastercard PeoPay Kids. To tak naprawdę tyle – jeśli wykonamy odpowiednie kroki, to do końca sierpnia na konto dziecka trafi 200 zł od Banku Pekao. Regulamin akcji dostępny jest pod tym linkiem.