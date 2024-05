Oto przyszłość mobilnej bankowości. Tych opcji możecie spodziewać się w swoich aplikacjach

Kiedy spojrzymy na statystyki dotyczące zeszłego roku w aplikacji PeoPay, to zauważymy same wzrosty – informował niedawno Bank Pekao. Z aplikacji PeoPay w ciągu 2023 r. zaczęło korzystać niemal 420 tys. nowych użytkowników. Liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej na koniec 2023 wzrosła o 18 proc. w porównaniu do 2022 r. (z 2,38 mln do ponad 2,8 mln). Statystyki nie kłamią: bank przenosi się do telefonu.