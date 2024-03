Bankowość w Polsce ma oblicze telefonu. „Widzimy same wzrosty”. Tak bankują Polacy

Kiedy spojrzymy na statystyki dotyczące zeszłego roku w aplikacji PeoPay, to widzimy same wzrosty. Za liczbą aktywnych użytkowników idzie wzrost liczby transakcji o 41 proc., wzrost liczby przelewów o prawie 28 proc., wzrost liczby klientów transakcyjnych o ponad 17 proc. Nasi klienci zalogowali się do aplikacji PeoPay w zeszłym roku prawie 994 mln razy – to wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2022 r., a do tego solidna prognoza, mówiąca o tym, że w tym roku przekroczymy miliard logowań! Na pewno przygotujemy dla naszych klientów nowe rozwiązania, po które będą sięgać równie chętnie jak dotychczas po PeoPay