Łatwiej oszczędzać, kiedy masz cel. Bank Pekao wprowadza nową usługę

Zgodnie z badaniem realizowanym dla Mastercard Advisors przez Minds & Roses 50 proc. klientów planuje w tym roku zwiększyć oszczędności. Co ważne, aż 61 proc. ankietowanych odkładanie pieniędzy chce przede wszystkim realizować poprzez konta oszczędnościowe. 42 proc. badanych doceniło rozwiązania do systematycznego oszczędzania na konkretne cele takie jak wdrożone właśnie przez nasz bank Skarbonki. Wierzymy, że atrakcyjnie oprocentowane Konta Oszczędnościowe oraz Skarbonki Pekao dostarczą naszym klientom motywacji do oszczędzania i przyczynią się do realizacji celów finansowych zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych.