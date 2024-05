Bank poprosi o przyłożenie karty do telefonu. Tak potwierdzisz, że to ty

Jeśli oprogramowanie wykryje pewne odstępstwa od naszego typowego sposobu korzystania z serwisu, po prostu poprosi o potwierdzenie logowania za pomocą narzędzia autoryzacji. Czyli, jeśli np. złamiemy rękę i nasze ruchy będą inne niż zwykle, strona upewni się, że to my korzystamy z serwisu. To faktycznie – przynajmniej w teorii - udane zabezpieczenie przed oszustami, no bo przecież każdy w trochę inny sposób korzysta ze swojego konta.