Fałszywi celebryci zachęcają do inwestycji. Eksperci załamują ręce

Jak się chronić? Podobnie jak w przypadku fałszywych reklam, wiadomości czy SMS-ów – dokładnie weryfikować treści. Jeśli Robert Lewandowski zachęca do inwestycji, sprawdźmy, czy robi to na swoich oficjalnych stronach. Jeżeli program emitowany był w dużej stacji poszukajmy potwierdzenia, że wywiad się odbył. Wówczas zobaczymy, że nic takiego nie miało miejsca. A gdyby nawet, to zobaczmy go w oryginalnej wersji.