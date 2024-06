Przydatne. Będziesz wiedzieć, czy twoje dziecko nie zgubiło smartfona

Jeśli śledzicie nowinki ze świata technologii, to powinniście wiedzieć, że funkcja Znajdź moje urządzenie została mocno ulepszona. Dotychczas jej działanie pozostawiało wiele do życzenia. Konkurencyjny Apple Find My dosłownie miażdżył rozwiązanie Google, ponieważ wykorzystywał inne sprzęty Apple "komunikujące się" z naszym iPhonem do lokalizacji.