Adam Buksa załatwił wam tańsze zakupy. Promocja na otarcie łez

Gol Buksy ostatecznie okazał się być tym na otarcie łez, bo meczu nie udało nam się wygrać. Mimo naprawdę dobrej gry i stwarzaniu sobie okazji to Holendrzy w drugiej połowie zdobyli zwycięską bramkę. Owszem, atakowali nasze pole karne, ale koniec końców to my mieliśmy więcej strzałów celnych niż oni.