Mamy XXI wiek, a niewolnictwo ma się świetnie. Przykładasz do niego rękę

Opinii Kenijczyków trudno się dziwić, bo już wielokrotnie w mediach pojawiały się relacje o złym traktowaniu osób, które odpowiadają za to, by z czatbotami fajnie się rozmawiało i żeby na Facebooku nie było niestosownych treści (ale jak jest w praktyce wszyscy wiemy). Rok temu opisałam perypetie zarówno pracowników Sama, jak i tysiąca pracowników z Ameryki Łacińskiej, których zatrudniło OpenAI do etykietowania danych.