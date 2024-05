Politycy chcą walczyć z hejtem w sieci. Ten plan wam się nie spodoba

Takich przypadków w sieci było całkiem sporo. Z jakiegoś powodu firma zbierała fatalne oceny, bo np. właściciel źle traktował pracowników albo szokował kontrowersyjnymi poglądami. Coraz częściej dotyczy to filmów, gier czy książek, a nawet samych zapowiedzi bądź zwiastunów. Wystarczy, że widzowie zobaczą coś, czego nie lubią – np. bohatera o innym kolorze skóry czy płci, która ich zdaniem „nie pasuje” do uniwersum – i nieszczęście gotowe. W żaden sposób nie jest to uczciwa ocena poparta wrażeniami płynącymi z seansu, ale… cóż, tak bywa. Sam często się na to denerwuję i gotowy jestem do polemiki z takimi ocenami, ale w życiu nie domagałabym się kary za takie postępowanie.