Poczta pozbywa się niedostarczonych paczek? Ceny są bardzo atrakcyjne

Chyba każdy znalazł się w sytuacji, gdy w skrzynce pocztowej było awizo, a nie zamówiona przesyłka. Wówczas trzeba samemu pofatygować się do urzędu pocztowego i odebrać przedmiot. A co jeśli ktoś się na to nie zdecyduje? Logika podpowiada, że rzecz wraca do nadawcy, ale oszuści podszywający się pod Pocztę Polską próbują sprawić, by ludzie uwierzyli w inny scenariusz.