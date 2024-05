iPhone przywracał usunięte zdjęcia? Apple podaje przyczynę wpadki

Usterka związana jest z możliwym uszkodzeniem bazy danych Apple Zdjęć przez aktualizację. Zdjęcia oznaczone do usunięcia w telefonie mogły pozostać w jego pamięci jeszcze przez jakiś czas, a w wyniku aktualizacji wspomniane uszkodzenie doprowadzało do ich błędnego oznaczenia jako zdjęć przeznaczonych do zachowania. Te zdjęcia nie były jednak w żadnym momencie synchronizowane z chmurą iCloud i jak Apple zapewnia jest to technicznie niemożliwe. To jednak nie tłumaczy, dlaczego pojawiały się tak stare zdjęcia, wykonane na długo przed aktualizacją. Na szczęście Apple i na to ma odpowiedź.