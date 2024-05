Lepiej zaktualizuj swojego iPhone'a. Nowy iOS wprowadza coś, czego wolałbyś nie testować

Z doniesień Apple wynika, że firmy, które mają własne lokalizatory – Chipolo, eufy, Jio, Motorola oraz Pebblebee miały się zobowiązać do zapewnienia zgodności przyszłych lokalizatorów z nowym protokołem. Zabezpieczenia przed lokalizatorami innych firm niż Apple zostały udostępnione w aktualizacji iOS 17.5, którą możecie już pobrać. W zależności od urządzenia będzie miała ona ok. 1 GB. Co ważne, Google też wprowadził do swoich telefonów takie zabezpieczenia – wystarczy mieć urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym.