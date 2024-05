Nie możesz znaleźć sklepów Cortland? Teraz będą mieć nową nazwę

Dzięki połączeniu iSpot i Cortland, do dyspozycji klientów będzie aż 48 salonów sprzedaży wraz wieloma punktami serwisowymi w kluczowych miastach na terenie całej Polski. Pozwoli nam to jeszcze szybciej reagować na potrzeby konsumentów tak, by zapewnić im najlepsze doświadczenia zakupowe, kompleksowe doradztwo oraz szeroki wachlarz produktów i usług